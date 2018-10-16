Наблюдатели от Казахстана отправятся на выборы президента Грузии

CA-NEWS (KZ) - Наблюдатели от Казахстана отправятся на выборы президента Грузии, назначенные на 28 октября.

По данным Центральной избирательной комиссии РК, всего в список аккредитованных на выборы вошли 9 представителей республики.

На выборы поедут представители ЦИК – 4 человека, Генеральной прокуратуры – 1, Верховного суда – 1, Министерства иностранных дел – 2, политической партии «Нур Отан» - 1.

В наблюдении за выборами также примут участие 3 представителя парламента Казахстана в составе делегации от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Президентские выборы в Грузии станут седьмыми после объявления независимости в 1991 году. Президент будет избираться на 6-летний срок. Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок.