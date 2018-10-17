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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МЧС Узбекистана спасло детей, застрявших в снегу на перевале Камчик

CA-NEWS (UZ) - В ночь 15 октября спасатели МЧС Узбекистана при осуществлении обхода на перевале Камчик обнаружили два автомобиля марки «Дамас».

Согласно сообщению министерства, 9 школьников-спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет в сопровождении 3 тренеров возвращались к себе домой в Ферганскую долину, но из-за сильного ветра и снега их машины застряли на перевале Камчик.

Спасатели доставили пассажиров в здание специального поисково-спасательного управления Камчик, где их обогрели, накормили, напоили и предоставили ночлег. Утром, 16 октября, сотрудники МЧС, устранив неполадки автомашин, отправили юных спортсменов и тренеров домой.

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