В Душанбе прибыл глава МВД России

CA-NEWS (TJ) - Совместная коллегия министерств внутренних дел Таджикистана и России прошла 16 октября в Душанбе, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Для участия в заседании совместной коллегии в Душанбе прибыл глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В столичном аэропорту Владимира Колокольцева и других участников совместной коллегии встретил министр внутренних дел Рамазон Рахимзода.

На очередном заседании совместной коллегии, которая проходит в Душанбе, стороны обсуждают вопросы совместной борьбы с преступностью.

В частности обсуждаются вопросы усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Также на встрече затронуты вопросы сотрудничества в сфере обмена информацией и информационной безопасности.