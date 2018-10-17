В Душанбе прибыл глава МВД России

- Таджикистан, общество
- 9:14, 17 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Совместная коллегия министерств внутренних дел Таджикистана и России прошла 16 октября в Душанбе, сообщает пресс-служба МВД РТ.
Для участия в заседании совместной коллегии в Душанбе прибыл глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В столичном аэропорту Владимира Колокольцева и других участников совместной коллегии встретил министр внутренних дел Рамазон Рахимзода.
На очередном заседании совместной коллегии, которая проходит в Душанбе, стороны обсуждают вопросы совместной борьбы с преступностью.
В частности обсуждаются вопросы усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Также на встрече затронуты вопросы сотрудничества в сфере обмена информацией и информационной безопасности.