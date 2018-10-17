РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе прибыл глава МВД России

CA-NEWS (TJ) - Совместная коллегия министерств внутренних дел Таджикистана и России прошла 16 октября в Душанбе, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Для участия в заседании совместной коллегии в Душанбе прибыл глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В столичном аэропорту Владимира Колокольцева и других участников совместной коллегии встретил министр внутренних дел Рамазон Рахимзода.

На очередном заседании совместной коллегии, которая проходит в Душанбе, стороны обсуждают вопросы совместной борьбы с преступностью.

В частности обсуждаются вопросы усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Также на встрече затронуты вопросы сотрудничества в сфере обмена информацией и информационной безопасности.

print
  • Туркменских чиновников учат охранять границы от террористов
  • В Душанбе задержан «адвокат», подозреваемый в мошенничестве
  • Назарбаев посетил ряд объектов Актюбинской области
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×