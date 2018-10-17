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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генконсульство Афганистана открылось в Термезе

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 16 октября, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в Термезе встретился с заместителем главы МИД Афганистана Насиром Ахмадом Андишой, прибывшим в с рабочим визитом.

Стороны обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-афганских контактов на высшем уровне, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по региональной проблематике, сообщила пресс-служба МИДа.

Насир Ахмад Андиша от имени афганского руководства искренне поблагодарил узбекскую сторону за содействие социально-экономическому развитию Афганистана, оперативное решение вопросов, связанных с учреждением Генерального консульства Афганистана в г.Термезе.

В этот же день узбекская и афганская делегации приняли участие в официальной церемонии открытия Генконсульства Афганистана в областном центре.

В мероприятиях принял участие посол Афганистана Сайед Шахабуддин Тимури.

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