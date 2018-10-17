Туркменские деятели культуры представили в Таджикистане книгу президента

CA-NEWS (TM) - 14-15 октября в Таджикистане состоялись Дни туркменской культуры, в которых приняли участие около 350 представителей и деятелей искусств Туркменистана, сообщает радио Азатлык.

Ключевым мероприятием, представленным таджикской публике туркменской делегацией, была презентация очередной книги президента Гурбангулы Бердымухамедова.