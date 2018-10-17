Туркменские деятели культуры представили в Таджикистане книгу президента
- Туркменистан, общество
- 9:17, 17 октября 2018
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CA-NEWS (TM) - 14-15 октября в Таджикистане состоялись Дни туркменской культуры, в которых приняли участие около 350 представителей и деятелей искусств Туркменистана, сообщает радио Азатлык.
Ключевым мероприятием, представленным таджикской публике туркменской делегацией, была презентация очередной книги президента Гурбангулы Бердымухамедова.
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