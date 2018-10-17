Human Rights Watch призвала власти Таджикистана ввести наказание за супружеское насилие

CA-NEWS (TJ) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Таджикистана ввести наказание за супружеское насилие. В опубликованном в начале недели докладе, который скоро будет обсужден одним из подразделений ООН, говорится, что путем внесения изменений в закон «О предупреждении насилия в семье» и в Уголовный кодекс РТ необходимо ужесточить наказание за насилие в семье, передает Радио Озоди.



Эксперты говорят, что в мире как минимум одна из трёх женщин в течение своей жизни подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным формам насилия. Насильником, как правило, является родственник женщины или кто-то из ее знакомых. От 40 до 70 процентов убитых женщин являются жертвами своих сексуальных партнеров.

В докладе HRW приведены истории таджичек, которые подвергались насилию и побоям со стороны мужа свекрови или других членов семьи, но местные органы власти отказали им в помощи и защите.

Зебо, одна из жертв домашнего насилия рассказывает о том, что после очередных жестоких побоев мужа, она вся в крови пришла в прокуратуру Шахритусского района. «Когда я рассказала о побоях, следователь сказал, что я сама виновата и отказался принять мое заявление. Потом он позвонил моему мужу и сообщил о моем приезде в прокуратуру. После этого он со словами «Иди домой, все будет хорошо», выпроводил меня из своего кабинета»,- говорит Зебо.

По ее словам, в Шахритусском райсуде также посоветовали вернуться домой, так как они не могут вмешиваться в семейные дела граждан.Таких женщин в Таджикистане очень много, пишут авторы доклада, но признаются, что количество подвергавшихся насилию не известно. Однако, некоторые чиновники, адвокаты и сотрудники центров помощи жертвам домашнего насилия, сообщили HRW, что как минимум одна из трёх женщин подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным формам насилия.

Адвокаты и правозащитники в Таджикистане согласны с докладом HRW и признают, что домашнее насилие в стране остается актуальной проблемой. К примеру, с жалобами на побои и насилие со стороны мужа и его родных в одну из НПО в Истаравшане за последние два года обратились полтора тысячи женщин. «В 2017 году к нашим юристам обратились более 600 женщин, около 400 – за психологической помощью. За 9 месяцев текущего года наши юристы приняли заявление у 355 женщин-жертв домашнего насилия», - говорит адвокат Бахтиёр Насруллоев, глава НПО «Женщины против насилия».

По официальным данным, за последний год в Таджикистане счеты с жизнью свели около 500 женщин. В большинстве случаев женщины решаются на этот шаг из-за семейного насилия.

В 2013 году в Таджикистане вступил в силу закон «О предупреждении насилия в семье», предполагающий защиту от домашнего насилия. Власти в начале года заявили, что количество случаев насилия в семье снизилось почти на четверть.

"Количество обращений в комитет и подтвержденных случаев насилия в семье в РТ составило в 2017 году 1489 случаев, что меньше на 1134 случая по сравнению с предыдущим годом", – заявила Идигул Косимзода, глава Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана.

Однако, многие специалисты не согласны с тем, что в Таджикистане домашнее насилие сокращается. По имеющимся оценкам, каждая вторая таджикская женщина в какой-то момент своей жизни подвергается домашнему насилию со стороны своего мужа, свекрови или других членов семьи. Ситуацию в стране в целом может изменить только внедрение брачных контрактов и снижение количества неофициальных, религиозных браков, в которых женщина по сути ничем не защищена, считают эксперты.

HRW в своем докладе говорит, что согласно закону «О предупреждении насилия в семье» виновники домашнего насилия могут отделаться штрафом. Правозащитники считают, что власти должны ввести уголовное наказание за насилие в отношении женщин. В HRW считают, что власти Таджикистана, путем внесения поправок в закон «О предупреждении насилия в семье», защитить и женщин, которые вступили в брак по мусульманскому обычаю и их союз официально не зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния.