Премьер Армении подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил во вторник, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов, передает Reuters.

Пашинян, бывший лидер оппозиции, стал премьер-министром в мае этого года после свержения Республиканской партии, которому предшествовали длившиеся несколько недель массовые протесты.

«Цель моей отставки - не убежать от ответственности, которую я взял на себя перед вами, а, наоборот, довести до конца... бархатную революцию посредством досрочных выборов и полностью вернуть власть народу», - сказал политик.

Согласно конституции страны, в случае отставки премьер-министра фракции Национального Собрания дважды выдвигают кандидатов в премьер-министры. Если выбрать нового главу правительства не получится, парламент будет распущен. После этого президент назначает дату новых выборов, которые могут пройти не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

Ранее Пашинян говорил в эфире французского France 24 TV, что досрочные выборы возможны примерно 9-10 декабря.

Проведение досрочных парламентских выборов было одним из требований мирного политического перехода в марте-мае этого года, когда под давлением многотысячных протестов подал в отставку Серж Саргсян, который после 10-летнего президентства тогда был избран премьер-министром. Внеочередные выборы одобрены парламентом в рамках программы правительства.

Пашинян и его сторонники считают, что нынешний состав парламента не отражает интересы народа и расклад сил в законодательной сфере не соответствует реальному положению дел в обществе.

В законодательном органе у Республиканской партии - партии Сержа Саргсяна - по-прежнему почти половина депутатов и самая крупная фракция (51 депутат). Во фракции «Елк» (Исход), которой руководил Пашинян до его избрания главой правительства, всего девять депутатов.