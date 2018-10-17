Глава ГБАО заявляет, что в проведении военной операции в Хороге нет необходимости

CA-NEWS (TJ) - В проведении военной операции в Хороге нет необходимости. Так было решено в заседании в областном хукумате с участием представителей власти, депутатов, активистов и духовенства, сообщил Радио Озоди председатель Горно-Бадахшанской автономной области Ёдгор Файзов 16 октября.

«Жители города добровольно сдали огнестрельное оружие. Однако оружие остается в руках у членов организованных преступных групп. Местные власти ведут активную работу с ними, так что нет необходимости в проведении силовой акции. Надеемся, что в ближайшее время оставшееся оружие будет сдано властям», - сказал Ёдгор Файзов.

Заседание хукумата и актива области по итогам работ, связанных с обеспечением правопорядка в ГБАО, состоялось через месяц после жесткой критики президента Таджикистана. 15 сентября Эмомали Рахмон на встрече с активом ГБАО дар местным властям месячный срок для наведения порядка в Хороге. После критики президента в ГБАО были сменены руководители силовых и правоохранительных органов.

По данным властей, жители Хороги добровольно сдали свыше 150 единиц огнестрельного оружия. Большинство сданного оружия – результат разъяснительных работ среди граждан, заверяют чиновники. Каким образом это оружие попало на руки населения и для каких целей – не сообщается.

Правоохранители сообщают, что наряду с незаконным хранением оружия основной проблемой ГБАО является и незаконный наркооборот – сказывается соседство с афганской границей.

Но обеспечение правопорядка лишь одна из многочисленных проблем горного региона. По словам Ёдгора Файзова, сейчас власти заняты, в частности, подготовкой к предстоящей зиме, обеспечением населения топливом, реконструкцией дорог. «В ГБАО существуют и другие проблемы – безработица, слабая экономика, высокие цены на продовольствие… И эти проблемы в одночасье не решит», - говорит глава областной администрации.

ГБАО один из наиболее стратегически сложных районов Центральной Азии. Расположенная высоко в горах Памира, эта автономная область на востоке Таджикистана граничит с Афганистаном (на юге и западе) и с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая (на востоке). Через ГБАО в Россию и Европу ежегодно переправляются десятки тонн наркотиков. В контрабанде наркотиков обвиняются неформальные лидеры ГБАО.

12 октября в соцсетях появилась информация о том, что в административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана для «наведения порядка» прибыли спецподразделения вооруженных сил. Председатель ГКНБ Ятимов Саймумин Сатторович и генпрокурор страны Рахмон Юсуф Ахмадзод так же находятся на месте. Об этом сообщал на своей странице в Facebook глава исполкома Форума свободомыслящих Таджикистана (ФСТ) и зампред Национального альянса Таджикистана Алим Шерзамонов.

Напомним, Эмомали Рахмон 15 сентября на встрече с активом ГБАО подверг резкой критике работу правоохранительных структур области и дал им месяц срока для наведения порядка.