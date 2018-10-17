Монгольский документальный фильм завоевал студенческий «Оскар»

CA-NEWS (MNG) - На 45-й церемонии вручения студенческого «Оскара» работа Б.Март «Врач кочевников» победила в номинации документального фильма и завоевала награду конкурса, сообщает Монголия Сейчас.

Её фильм «Врач кочевников» –дипломная работа. Б.Март показывает реальную жизнь и работу семейного врача, которая использует все свои возможности и ресурсы для оказания круглосуточной помощи жителям монгольской Гоби, преодолевая бесконечно расстилающиеся жёлтые пески, несмотря на резко-континентальный климат страны и дефицит специальных технических средств.

«Я — монголка и всегда мечтала пропагандировать культуру и традиции своего народа во всём мире. О теме фильма я думала очень долго. Было очень много идей. Моя старшая сестра работает семейным врачом в монгольском Гоби. Однажды моя сестра рассказала мне о своей работе. Именно так я нашла идею своего фильма. Я очень рада этой награде», — сказала Б.Март на церемонии вручения награды.

В этот раз в студенческий «Оскар» были направлены 1582 работ молодых кинематографистов из разных стран мира.

А.Марта также сообщила о решении отправить свой фильм теперь уже на конкурс «Оскара» в номинации короткометражного документального фильма.