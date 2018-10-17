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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев прибыл в Финляндию с официальным визитом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 октября прибыл в Финляндию с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в Хельсинки он встретился с руководителем финской телекоммуникационной компании.

По словам главы государства, бренд «Nokia» широко известен в мире своими достижениями в телекоммуникационной сфере, компания зарекомендовала себя в Казахстане как надежный партнер.

«С 2007 года компания «Nokia» сотрудничает с нашей страной. На сегодняшний день оборот компании составляет 20 млрд долларов США», - указал президент.

Он рассказал руководителю компании, что Казахстан поставил перед собой задачу повышения производительности труда путем внедрения автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта в производственный процесс, и отдельно остановился на вопросах реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

В свою очередь Ристо Сииласмаа поблагодарил Н.Назарбаева за возможность встретиться и выразил заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими компаниями.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы внедрения новых технологий связи, в том числе стандарта 5G, при реализации проектов по цифровизации отраслей экономики и развитию инновационной экосистемы.

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