В Улан-Баторе завершилась монголо-азербайджанская деловая встреча

CA-NEWS (MNG) - 15 октября министерство иностранных дел Монголии совместно с Национальной торгово-промышленной палатой и Федерацией работодателей успешно организовало впервые в Улан-Баторе Монголо-Азербайджанскую деловую встречу, сообщает Montsame.

На встрече монгольскую сторону возглавила вице-министр иностранных дел Б.Батцэцэг, а азербайджанскую сторону – заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафранов.

В ходе встречи каждая сторона представила информацию о своей правительственной политике и её координации, и обменялись мнениями о торгово-экономических отношениях и возможностях сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиции между двумя странами.

Данное мероприятие было направлено на укрепление торгово-экономических отношений между Монголией и Азербайджаном, расширение и развитие двустороннего сотрудничества, в том числе увеличение инвестиций в Монголию.