Саудовская Аравия призвала расследовать исчезновение журналиста в консульстве в Стамбуле

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии на встрече с госсекретарем США призвали провести полное расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. В последний раз его видели заходящим в саудовское консульство в Турции 2 октября. Турецкие спецслужбы утверждают, что у них есть доказательства убийства журналиста в здании консульства, сообщает Би-би-си.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник срочно прибыл в Саудовскую Аравию. Он встретился с королем Салманом аль-Саудом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, чтобы обсудить судьбу критиковавшего саудовский режим журналиста.

Ожидалось, что Помпео по итогам встречи сделает заявления для прессы, но этого не произошло. Об итогах встречи говорится в коротком пресс-релизе госдепартамента США.

«Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня встретился с королем Саудовской Аравии Салманом в Эр-Рияде. Секретарь поблагодарил короля за поддержание прочных связей между Саудовской Аравией и США. Секретарь и король обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов. Кроме того, секретарь поблагодарил короля за то, что он выступил в поддержку полного, прозрачного и своевременного расследования исчезновения Джамаля Хашогги», - говорится в заявлении.

О необходимости провести расследование и «найти ответы» заявил на встрече с Помпео и наследный принц Мохаммед бин Салман, добавили в госдепартаменте.

Версия Турции

В Турции тем временем продолжают расследование исчезновения журналиста, который был последовательным критиком саудовских властей. В ночь на вторник турецкие спецслужбы провели обыск в консульстве с разрешения саудовской стороны. Позже расследование прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я надеюсь, что мы как можно скорее сможем прийти к выводам, на основе которых мы сформируем разумную позицию, потому что сейчас следствие работает над множеством версий, включая использование ядовитых веществ, которые впоследствии замаскировали, покрыв краской», - сказал он журналистам во вторник.

В минувшую пятницу близкий к спецслужбам Турции источник Би-би-си сообщил, что у властей Турции есть аудиозаписи, которые подтверждают, что журналиста убили в консульстве. Знакомый с записью источник газеты Washington Post заявил, что на записи слышно, как журналиста убивают и расчленяют.

Во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленный турецкий источник сообщило, что в посольстве были обнаружены свидетельства убийства Хашогги. О том, какие это свидетельства, источник умолчал. Больше нигде эта информация не появлялась, проверить ее невозможно.

Силовики также провели обыск в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Турции Мохаммеда аль-Отаиби. За несколько часов до начала обыска аль-Отаиби покинул страну и вылетел в Эр-Рияд. По одной из версий, озвученных в СМИ, тело журналиста могли вывезти в резиденцию консула.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что Майк Помпео в среду вылетит в Турцию, чтобы обсудить состоявшуюся в Рияде встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Визит официально подтвердили в турецком МИД, однако в заявлении ведомства ничего не говорится о Хашогги. Сказано лишь, что Помпео и Чавушоглу обсудят ряд региональных вопросов.

Реакция в США

Президент США Дональд Трамп в минувшую субботу пригрозил, что Саудовскую Аравию ждет «суровое наказание», если выяснится, что она ответственна за убийство оппозиционного журналиста.

Однако в понедельник Трамп, поговорив с королем Салманом по телефону, заявил, что Саудовский руководитель отрицает, что ему известно что-либо о судьбе Хашогги. Трамп добавил, что не видит причин ему не верить.

«Похоже, что это могли быть какие-то залетные убийцы, - добавил президент США, - но кто знает?».

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что США могут отреагировать на исчезновение журналиста, но нужно дождаться результатов расследования. В интервью телеканалу Fox News во вторник Грэм прямо обвинил наследного принца в убийстве Кашогги.

Власти Саудовской Аравии отвергают все эти обвинения.

Опасения инвесторов

Все больше представителей делового мира заявляют о своем отказе принимать участие в международной конференции по инвестициям, которая начнется 23 октября в Эр-Рияде.

Именно на этой конференции наследный принц Мухаммад бин Салман намеревался презентовать свою программу реформ. По последней информации, от участия в конференции отказались главы компаний:

HSBC

Credit Suisse

MasterCard

JPMorgan Chase

Blackrock

Blackstone

Ford

Uber

Google

Несколько медиагрупп, включая New York Times, Bloomberg и CNN, также отозвали с конференции своих журналистов, которые должны были участвовать в ней в качестве экспертов.