Финских бизнесменов для реализации проектов в Казахстане пригласил Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - В Хельсинки президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями бизнеса Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства отметил, что Финляндская Республика является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана, и подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и взаимном доверии.

«За годы независимости Финляндия инвестировала в нашу страну более 300 млн долларов США. В Казахстане зарегистрировано порядка 100 предприятий с участием финского капитала в различных сферах», - сказал он.

По его словам, Казахстан открывает новые возможности для выгодного ведения бизнеса, и указал, что целью данной встречи является активизация экономических отношений и поиск новых деловых партнеров.

Н.Назарбаев рассказал бизнесменам о проводимой в РК приватизации и наличии спроса со стороны иностранных инвесторов, в том числе финских.

«Отрадно, что мы открыли новый железнодорожный маршрут из Финляндии в Китай через территорию Казахстана. Теперь контейнерные перевозки в этом направлении и обратно занимают в четыре раза меньше времени, чем доставка морским путем», - сказал глава республики.

Он также остановился на вопросах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и пригласил финские компании активно участвовать в реализации проектов в агропромышленном комплексе.

В завершение встречи Н.Назарбаев выразил уверенность, что финские бизнесмены используют созданные в Казахстане условия для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного партнерства.