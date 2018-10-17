Премьер-министр Монголии ознакомился с деятельностью национальных компаний

CA-NEWS (MNG) - Прибыв в сомон Алтанширээ Восточно-Гобийского аймака, глава Кабинета министров Монголии (премьер-министр) Ухнаагийн Хурэлсух ознакомился с процессом созидательных работ нефтеперерабатывающего предприятия, сообщает Монголия Сейчас.

В июне этого года была заложена основа инфраструктурных работ и фундамента нефтеперерабатывающего предприятия и сегодня, по словам руководства компании с госсобственностью “Монгол газрын тос боловсруулах уйлдвэр” (Монгольское нефтеперерабатывающее предприятие), инфраструктурные работы, а именно строительство автомагистрали, железной дороги и линии электропередачи выполнены на 40 процентов. В созидательных работах задействовано более 500 монгольских рабочих, более 120 из которых – местные жители, и более 260 единиц техники.

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А по словам руководства аймака сумма в 800 млн тугриков ($315 тысяч) израсходована на приобретение стройматериалов, питание всех рабочих, товаров быта в местных компаниях, что является большой поддержкой экономики аймайка.

Нефтеперерабатывающее предприятие строится на территории в 150 га земли сомона Алтанширээ, что в 18 км к северо-востоку от столицы Восточно-Гобийского аймака Сайншанд. Годовая мощность производства предприятия составит 1,5 млн т нефти, по первоначальным подсчётам запасов сырья хватит на 40 лет. Возможность покрытия финансовых расходов в полном объёме — первые 10 лет со дня введения предприятия в эксплуатацию, которое планируется в 2022 году.

Премьер-министр Монголии так же побывал в Восточно-Гобийском аймаке, где ознакомился с деятельностью национальных компаний “МАК” (ведущая деятельность в горнорудной, строительной, туристической и производственной отраслях), “Евроблок” (завод по производству лёгких блоков) и “Хох цав” (цементно-известковый завод).

По показателям предприятия “Евроблок”, являющейся дочерней компанией корпорации “МАК”, производит 900 куб. м блоков в сутки и обеспечивает около 30 процентов импорта. Блоки этого предприятия сохраняют тепло в 3-5 раз больше обычных, что позволяет экономить на отоплении и использовании кондиционера. Стены толщиной в 40-мм предприятия “Евроблок” не требуют использования дополнительных утеплительных материалов. С начала своего создания — 2015 года на предприятии произведено блоков в 310 тыс. куб. м. Годовое производство составляет 270 тыс. куб. м. На предприятии работают 152 монгольских рабочих.

А дочерняя компания корпорации “МАК” цементно-известковое предприятие “Хох цав”, созданное в 2017 году и расположенное в сомоне Даланжаргалан, производит 1 млн. т цемента в год и 100 тыс. т извести.

В Монголии стране производится 1,4 млн. т цемента, а потребность в нём составляет 1,8 млн. т. Сырьё полностью автоматизированного предприятия поставляют из пяти месторождений компании. Дневная производственная мощность предприятия — около 3000 т цемента.