РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕБРР назначил нового директора по странам Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Европейский банк реконструкции и развития назначил Бруно Балванеру управляющим директором в странах Центральной Азии. В этой должности Балванера будет отвечать за один из наиболее географически разнообразных регионов операций Банка, текущий объем инвестиций в котором составляет почти $13,5 млрд. (11,6 млрд. Евро), сообщает Авеста.

Как сообщает представительство ЕБРР в Таджикистане, Балванера сменит на этой должности Наталью Ханженкову, которая назначена на должность Управляющего директора, отвечающего за глобальный портфель проектов ЕБРР и портфель в России.

Он будет работать в Астане (Казахстан) и руководить деятельностью Банка в Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

«Я чрезвычайно заинтересован в новой должности и хочу развить успех, достигнутый моей предшественницей. У ЕБРР может предложить актуальные решения для наиболее острых проблем в Центральной Азии таких, как диверсификация источников энергоснабжения и усиление роли частного сектора», – сказал Бруно Балванера.

«В то же время, страны региона нуждаются в дальнейшей поддержке их усилий по интеграции в мировую экономику. Имея хорошо развитую сеть региональных офисов, мы продолжим работать над решением этих вопросов», – подчеркнул он.

Бруно Балванера является гражданином Мексики. Он пришел в ЕБРР в 1996 и занимал различные руководящие должности в лондонской штаб-квартире Банка, прежде чем возглавить сеть региональных офисов в Российской Федерации.

print
  • Из-за шторма в Великобритании пилоту пришлось сажать самолет боком
  • Таджикского КВНщика Хайрулло Мирсаидова обязали выплатить штраф до 15 декабря
  • Возбуждено дело по факту отравления строителей из Узбекистана в Москве
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×