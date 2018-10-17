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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Военная делегация Казахстана посетила Турцию

CA-NEWS (KZ) - Делегация Вооруженных сил Казахстана под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Мурата Бектанова посетила Турцию.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, делегация провела встречу с командующим Сухопутными войсками - начальником Генерального штаба Турции Яшаром Гюлером, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимного участия в военных учениях сухопутных войск, спецподразделений и вопросы военного образования.

Кроме того, военная делегация Казахстана посетила Центр командования Сил специальных операций, где им были продемонстрированы боевые действия в городских условиях.

М.Бектанов также встретился с казахстанскими курсантами, обучающимися в училище Сухопутных войск ВС Турции.

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