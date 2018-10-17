В ООН подсчитали, сколько надо работать, чтобы купить тарелку еды в Таджикистане и Кыргызстане

CA-NEWS (KG) - Специалисты Всемирной продовольственной программы подготовили исследование, в котором выяснили, сколько стоит тарелка еды в разных странах и какой процент своего дохода люди тратят на то, чтобы её приготовить, сообщает Центр Новостей ООН.

В сообщении отмечается, что в Таджикистане тарелка с едой обойдется в 9 процентов дневного дохода жителя страны, а в Кыргызстане - 10,4 процента от среднего дневного дохода жителя. В Кыргызстане тарелка еды обойдется в $22,55, а в Таджикистане — $19,55. При вычислении индекса определяется, сколько люди тратили бы на приготовление порции еды в 600 ккал, если бы средний доход на душу населения в странах был бы идентичен.

В благополучном американском штате Нью-Йорк, скажем, тарелка супа обходится местному жителю в полпроцента его среднего дневного дохода (0,6%). В Южном Судане это соотношение в триста раз больше (201%) – житель этой страны должен работать два дня, чтобы купить продукты и приготовить такой обед ($348,36), отмечается в докладе.

Все еще восстанавливаясь от политических и социальных потрясений в постсоветские годы, Кыргызстан обладает значительным гидроэнергетическим, туристическим и сельскохозяйственным потенциалом. Но при этом Кыргызстан с численностью 6 млн человек продолжает зависеть от импорта продовольствия, особенно пшеницы. Четверть населения Кыргызстана живет за чертой бедности, причем наиболее уязвимым слоем населения являются сельские районы. Они тратят почти половину своего дохода на продукты питания. Недостаточно диверсифицированное питание становится причиной задержки роста примерно у 13% детей в возрасте до пяти лет; более четырех детей в возрасте 10 лет страдают анемией.

Будучи беднейшей и наиболее недоедающим из всех бывших советских республик, Таджикистан добился определенной стабильности после гражданской войны в 1990-х годах. Он сократил масштабы нищеты и показал значительный рост. Значительная доля ВВП состоит из денежных переводов эмигрантов. Содержащая только 7 процентов пахотных земель, большая часть которых деградировала и подвержена засухе, Таджикистан является импортером продовольствия. Более четверти детей в возрасте до пяти лет отстают в развитии.

Каждый девятый житель планеты недоедает, а 820 млн – голодают. Об этом напоминает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случают Всемирного дня продовольствия. Его отмечают 16 октября. В ООН подчеркивают: питание должно быть не только доступным, но и качественным, в противном случае на смену истощению придет ожирение, которое представляет не меньшую угрозу для здоровья.