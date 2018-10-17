Накануне чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде активизировали борьбу с бездомными животными

CA-NEWS (TM) - Накануне очередного крупного международного спортивного мероприятия - Чемпионата мира по тяжелой атлетике, власти Ашхабада активизировали меры по отлову бездомных животных, сообщает радио Азатлык.

«Я лично говорил вчера с уличной уборщицей из Азатлыкского этрапа (нынешнее название Беркарарлык — ред.), которую среди многих других прислали убирать наш район к чемпионату. Она рассказала про норму в день с каждого сотрудника - по одной кошке, собак уже практически и не осталось. Откажешься, уволят», - сообщил 16 октября корреспондент издания.

Наряду с сообщениями корреспондентов в Туркменистане и местных защитников животных, власти туркменской столицы официально подтвердили факт отлова животных и наличие указания сверху.

В распоряжение редакции попал официальный ответ руководителя Управления коммунального хозяйства городской администрации города Ашхабада на коллективное письмо жителей города с жалобой на отлов и жестокое обращение с животными.

В официальном ответе руководителя Управления коммунального хозяйства городской администрации города Ашхабада Д. Язлыева на обращение жителей, зарегистрированное под номером 17 от 28 августа, сообщается, что распоряжение по ежедневному отлову беспризорных собак и кошек осуществляется на основании распоряжения заместителя председателя кабинета министров от 26 декабря 2013 года О содержании собак и кошек в Туркменистане.

Из опыта прошлых лет, активизация мер по борьбе с бездомными животными в Ашхабаде наблюдается накануне государственных праздников, а также крупных международных мероприятий.

Нынешний массовый отлов бездомных животных совпал с подготовкой властей к Чемпионату мира по тяжелой атлетике, который 1-10 ноября пройдет в Ашхабаде.

Об очередной волне массового уничтожения собак и кошек в Ашхабаде сообщалось в августе этого года, накануне международного авторалли «Амуль-Хазар».