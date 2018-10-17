РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Турции в Казахстан экстрадирован подозреваемый в терроризме

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Комитета национальной безопасности в Казахстан из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадировали Елдоса Куншугарова.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, задержанный подозревается в совершении в 2011 году террористических преступлений в городе Атырау.

После совершения преступлений Куншугарову удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор Атырау, где будет содержаться до вынесения судебного приговора.

print
  • После критики Бердымухамедова, туркменские строители начали поиск консультантов для строительства автобана в Туркменабад
  • В Кельзене полиции удалось освободить девушку, взятую в заложницу на железнодорожном вокзале
  • Умер один из основателей Microsoft Пол Аллен
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×