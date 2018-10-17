Из Турции в Казахстан экстрадирован подозреваемый в терроризме

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Комитета национальной безопасности в Казахстан из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадировали Елдоса Куншугарова.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, задержанный подозревается в совершении в 2011 году террористических преступлений в городе Атырау.

После совершения преступлений Куншугарову удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор Атырау, где будет содержаться до вынесения судебного приговора.