Казахстан и Австрия подписали соглашение о передаче осужденных лиц

CA-NEWS (KZ) - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров посетил Австрию с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного органа, он встретился с федеральным министром конституции, реформ и юстиции Австрии Йозефом Мозером.

Стороны отметили необходимость укрепления межведомственного сотрудничества в области борьбы с транснациональной организованной преступностью и терроризмом.

Принято решение активизировать двухстороннее взаимодействие по линии правовой помощи и экстрадиции по конкретным уголовным делам.

Отдельно затронута тема расширения договорно-правовой базы и присоединения Казахстана к конвенциям Совета Европы в области уголовного судопроизводства.

По итогам встречи руководители ведомств подписали совместное заявление, в котором австрийская сторона выразила поддержку инициативе Казахстана по присоединению к конвенциям о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц.

В завершение встречи генпрокурор выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.