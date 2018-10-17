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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В астатинском отеле обнаружен труп сотрудника Комитета нацбезопасности

CA-NEWS (KZ) - В одном из номеров отеля «Аланда» в Астане 16 октября обнаружен труп сотрудника Департамента Комитета национальной безопасности Казахстана по столице.

По данным Министерства внутренних дел РК, на его теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - отметили в МВД.

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