В астатинском отеле обнаружен труп сотрудника Комитета нацбезопасности

CA-NEWS (KZ) - В одном из номеров отеля «Аланда» в Астане 16 октября обнаружен труп сотрудника Департамента Комитета национальной безопасности Казахстана по столице.

По данным Министерства внутренних дел РК, на его теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - отметили в МВД.