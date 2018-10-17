В астатинском отеле обнаружен труп сотрудника Комитета нацбезопасности
- Казахстан, происшествия
- 10:27, 17 октября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В одном из номеров отеля «Аланда» в Астане 16 октября обнаружен труп сотрудника Департамента Комитета национальной безопасности Казахстана по столице.
По данным Министерства внутренних дел РК, на его теле не обнаружено признаков насильственной смерти.
«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - отметили в МВД.
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