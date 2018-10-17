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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Карагандинские школьники завоевали три золотых медали на чемпионате по робототехнике в России

CA-NEWS (KZ) - Карагандинские школьники завоевали три золотых и одну бронзовую медали на международном чемпионате по робототехнике в России.

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, чемпионат «Янтарный робот» прошел в Калининграде в рамках фестиваля инженерно-технического творчества «Цифровое будущее России». В нем приняли участие более 5 тыс. школьников из Казахстана и России.

Карагандинскую область на чемпионате представили 7 школьников 10-15 лет. Среди них были воспитанники школы-гимназии №38 и школы робототехники RoboClub. Они соревновались в двух категориях: «Сумо» и «Робофутбол».

Сумо роботов - дисциплина, в которой два робота, собранные из деталей «Лего», программируются таким образом, чтобы один смог вытолкнуть другого за пределы очерченного круга.

В робофутболе соревнуются команды, состоящие из двух роботов. Они толкают мяч в попытках забить наибольшее число голов за определенное время.

В итоге первые места в номинации «Робофутбол» заняли Давид Шуралев и Станислав Бонет, выступающие в паре; Даниил Пинигин и Евгений Лукьянов, а также команда Ильи Поветина и Даниила Муллерова.

Самый младший член сборной, 10-летний Андрей Машкин стал обладателем бронзовой медали в номинации «Сумо».

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