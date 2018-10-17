Два хокима в Ферганской области сняты с должностей

CA-NEWS (UZ) - Хоким (глава администрации) города Ферганы Шавкат Эркабоев и хоким Ферганского района Содикжон Имомалиев сняты с должностей, сообщает uz24.uz.



Хоким Ферганы Шавкат Эркабоев и хоким Ферганского района Содикжон Имомалиев освобождены от должностей в понедельник, 15 октября, на совещании под председательством хокима Ферганской области Шухрата Ганиева.

Шавкат Эркабоев, возглавлявший Фергану с 2016 года, был снят с поста за серьезные недостатки в работе.

Содикжон Имомалиев, работавший хокимом Ферганского района с 2013 года, отстранен от должности за отставание в реализации проектов в сельском хозяйстве, а также нарушения при выдаче земельных участков.