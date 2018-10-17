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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан занял 59 место, Кыргызстан — 97 в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик

CA-NEWS (KG) - Казахстан занял 59 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик (Global competitiveness Index), сохранив прошлогоднюю позицию. Доклад опубликован на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Из стран Центральной Азии: Кыргызстан занял 97 место, прибавив 3 позиции по сравнению с прошлым годом. Таджикистан оказался 102-ым (-5 позиций по сравнению с 2017 годом).

Узбекистан и Туркменистана в рейтинге не представлены.

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.

Всего в рейтинге представлены 140 стран стран мира. Первые места заняла: США, Сингапур, Германия. Последние — Чад, Йемен, Гаити.

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