Казахстан занял 59 место, Кыргызстан — 97 в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик

- Кыргызстан, общество
- 11:00, 17 октября 2018
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CA-NEWS (KG) - Казахстан занял 59 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик (Global competitiveness Index), сохранив прошлогоднюю позицию. Доклад опубликован на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Из стран Центральной Азии: Кыргызстан занял 97 место, прибавив 3 позиции по сравнению с прошлым годом. Таджикистан оказался 102-ым (-5 позиций по сравнению с 2017 годом).
Узбекистан и Туркменистана в рейтинге не представлены.
Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.
Всего в рейтинге представлены 140 стран стран мира. Первые места заняла: США, Сингапур, Германия. Последние — Чад, Йемен, Гаити.