Население регионов Туркменистана стало покидать страну

CA-NEWS (TM) - В связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом жители регионов стали покидать страну, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Все больше закрытых наглухо частных домов можно обнаружить в Тазабазарском этрапе Марыйского велаята, а также в этрапах Байрамали, Йолетен, Туркменгала, Мургаб.

Некоторые уезжают навсегда, другие временно, так как в условиях кризиса не могут продать недвижимость и вывезти деньги из страны.

По словам соседей, проблемы с хлебом и мукой стали для людей последней каплей.

Сейчас вместо месячной нормы — 6 кг муки первого сорта — людям продают по 5 кг муки первого сорта и 1 кг темной муки (в лучшем случае второго сорта). Однако продают ее по цене муки первого сорта – 1 манат за килограмм.

Высокий уровень безработицы, особенно в сельской местности, приводит к тому, что у людей зачастую нет денег купить даже выделенные 6 кг муки. Если не выкупить норму вовремя, на следующий месяц ее не прибавят к новой.

На базарах продается мука местного и импортного производства. Мешок (50 кг) туркменской муки первого сорта стоит 220 манатов, муки из Казахстана – 300 манатов.

Мука в госмагазины поступает в недостаточном количестве и нерегулярно. Поэтому жителям надо постараться, чтобы вовремя оказаться у магазина и занять очередь.

По 200 и более человек собираются у магазинов, где продают хлеб. Люди занимают очередь с 6 утра. Ближе к 8 часам, когда начинается продажа, в очередях возникает беспорядок. Люди понимают, что даже при нормированном отпуске хлеба, по 2 буханки на человека, его может не хватить на всех. Возникают толкотня и драки. В отличие от крупных городов, полиция не дежурит у госмагазинов и не наводит порядок.

«Даже добрые соседи, столкнувшись в очереди за хлебом, становятся врагами. Люди не могут собраться вместе и потребовать у властей решить проблему дефицита муки и хлеба, а предпочитают покидать родину в поисках работы», — рассказал житель Йолетеня. По его данным только за последний месяц уже восемь семей, его соседей, друзей, родственников, уехали в Россию, Турцию и даже на Кипр.

Выехать сложно, но жители сел используют последние сбережения, перезанимают деньги у соседей и знакомых. Некоторым помогают родные, пересылая небольшие суммы из-за границы.