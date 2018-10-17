В Петропавловске установлен памятник акыну и полководцу Кожабергену жырау

CA-NEWS (KZ) - В Петропавловске при въезде в город установлен бронзовый памятник акыну, батыру и полководцу Кожабергену жырау.

Как сообщает пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области, общая высота сооружения составляет 12 метров. Автором является казахстанский скульптор Казбек Сатыбалдин.

Кожаберген жырау родился в местности Гултобе Жамбылского района СКО. Он был сподвижником Тауке хана, принимал участие в своде законов «Жетi жарғы». Также Кожаберген является автором песни «Елим-ай» про Годы великого бедствия, которая должгое время считалась народной.

«Сегодня мы открываем памятник батыру, акыну, ученому, просветителю, герою своего времени, нашему земляку — Кожабергену жырау. Это знаменательное событие для Северо-Казахстанской области. Великий полководец всю свою жизнь боролся за справедливость, правду, Родину. Дипломат и политик, способный воин, он обратил на себя внимание знаменитого Тауке хана. Именно к Кожабергену прислушивался Тауке при составлении свод первой Конституции «Жети жаргы». Он был советником Абылай хана. С обретением независимости Казахстана ученые получили возможность изучать его богатое творчество», - сказал аким области Кумар Аксакалов на церемонии открытия памятника.

Согласно данным открытых источников, Годы великого бедствия (1723—1725) - понятие казахской истории. Весной 1723 года многочисленное джунгарское войско внезапно напало на казахов, которые готовились откочевать на летние пастбища и не ждали нападения. Против казахов выступили 7 крупных отрядов джунгар. Каждый отряд состоял из 10 тыс. воинов. Одна группа двигалась по направлению от озера Балкаш к горам Каратау; другая, перевалив через Алтайские горы, прошла по долинам реки Коктал; третья направилась к реке Нура (Амурсана); четвертая — к реке Шилик; пятая двигалась через Прииссыккулье; еще одна группа прошла через Чуйскую долину; последняя группа прошла через реку Иле. Они внезапно обрушились на казахов и захватили значительную часть их территории. Джунгарами были захвачены и разграблены Сайрам, Туркестан, Ташкент. Казахи потеряли на поле битвы около 100 тыс. воинов, количество жертв среди мирного населения было во много раз больше. По словам хана Абылая, из десяти человек недосчитались четверых. Оставшиеся в живых покидали родину, бросая скот, имущество, кибитки. Разоренные группы казахов Старшего жуза и небольшой части Среднего жуза, переправившись чуть выше места, где река Чирчик впадает в Сырдарию, откочевали в район Ходжента и Самарканда. Казахи Младшего жуза, обогнув город Сайрам (Сайрам айналган), бежали в Хиву и Бухару. Значительное количество, переправившись через Сырдарию, достигло Алкаколя. Некоторые казахские роды откочевали в пустынные районы Кызылкума и Каракума. В Годы великого бедствия казахи утратили богатые пастбища Жетысу, нарушились традиционных маршруты перекочевок, пришли в упадок торговля, ремесленные центры, резко сократилось количество скота. В эти годы возникла песня «Елим-ай» («Мой народ»), в которой отразилась трагедия казахского народа. Ослаблением казахов воспользовались другие соседи (волжские калмыки, приуральские казаки, башкиры, ханы Бухары и Хивы), которые еще более усугубили трудное положение казахов. Возникла реальная угроза существованию казахов как народа. В 1726-1727 годах казахский народ под руководством Богенбая, Кабанбая, Санрыка, Жанибека, Малайсары, Абилхаира и Абылая поднялся на борьбу с джунгарами.