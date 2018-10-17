Узбекистан обыграл Катар со счётом 2:0

CA-NEWS (UZ) - Футболисты Узбекистана превзошли соперников из Катара в товарищеском матче, одержав вторую победу под руководством Эктора Купера.

Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Катара в рамках товарищеского матча во вторник. Матч на столичном стадионе «Миллий» завершился со счетом 2:0.

Автором первого гола на 72-й минуте встречи стал капитан команды Одил Ахмедов. На 85-й минуте Марат Бикмаев вышел один на один с вратарем и удвоил преимущество.

Это вторая победа «Белых волков» под руководством главного тренера Эктора Купера. Ранее Узбекистан обыграл КНДР (2:0), сыграл вничью с Сирией (1:1) и проиграл Ирану (0:1), сообщили узбекистанские СМИ.