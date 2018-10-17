Не хватает элементарной вежливости: Рахмон раскритиковал работу банков в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Встреча президента Эмомали Рахмона с предпринимателями и инвесторами состоялась 15 октября в государственном комплексе «Кохи Борбад» в рамках проведения Международного форума предпринимательства «Развитие предпринимательства, инвестиций и современные экономические процессы», сообщает пресс-служба главы государства.

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«На встрече президент подверг критике банковскую систему и призвал привлечь к работе в кредитных учреждениях страны молодых специалистов», - сообщила Радио Озоди участница встречи Мунира Ахмедова. По ее словам, глава государства подчеркнул необходимость повышения уровня культуры работников банковской сферы, которым порой не хватает элементарной вежливости.

Эмомали Рахмон отметил, что большой спрос на кредит со стороны предпринимателей даже банковская система страны не может полностью удовлетворить. «Согласно банковской статистике, за последние 5 лет был выделен кредит на 49 миллиардов сомони ($5,1 млрд) коммерческими банками и кредитными организациями страны, почти 27 миллиардов сомони ($2,8 млрд), то есть 55%, приходится на промышленное предпринимательство. Тем не менее, нехватка свободных банковских средств, высокие процентные ставки кредитов и недостаточный доступ предпринимателей к финансовым средствам заставляет принимать дополнительные меры», -сказал президент.

Глава Таджикистана поручил Национальному банку РТ провести исследование для того, чтобы в банковскую систему поступали отечественные и иностранные инвестиции, а также принять действенные меры. Он отметил необходимость привлечения иностранных инвестиций в экономику страны. По его словам, взаимное и выгодное сотрудничество с иностранными инвесторами и предпринимателями позволило за последние 5 лет привлечь более $5 млрд в экономику страны, включая почти $2 млрд прямых инвестиций.

«В стране реализуются государственные инвестиционные проекты, включая проекты для развития воздушного транзита. В результате на сегодняшний день несколько иностранных авиакомпаний открыли новые рейсы, используются услуги международного аэропорта и воздушное пространство Таджикистана»,- сказал Эмомали Рахмон.

По словам главы государства, Национальная стратегия развитии Республики Таджикистан до 2030 года предусматривает переход от аграрно-промышленной экономики к промышленно-аграрной, и это является основной целью и формой национальной экономической деятельности в перспективе.

Нынешним летом власти Таджикистана сообщили, что с начала года 124 частных предприятий прекратили свою деятельность. Глава министерства труда, занятости населения и миграции Сумангул Тагойзода сообщила, что подавляющее большинство предприятий ушло с рынка из-за отсутствия спроса на их продукцию. По информации ведомства, в 2016 году в стране насчитывалось более 88 тыс. крупных и малых предприятий, однако последние два года из количество уменьшилось до 32 тыс.

Сами представители малого и среднего бизнеса признаются, что покинули рынок труда из-за коррупции и высоких налогов.

Напомним, год назад Эмомали Рахмон потребовал от госструктур безосновательно не вмешиваться в деятельность предпринимателей. Он сказал, что наблюдается большое количество проверок деятельности субъектов предпринимательства, что вызывает озабоченность. «С целью предотвращения безосновательных проверок я поручил министерству юстиции, Комитету по инвестициям и Госкомимуществу и Налоговому комитету внести поправки в действующее законодательство», - отметил глава государства.

В работе форума приняли участие представители законодательных органов страны, члены Правительства Республики Таджикистан, руководители центров реализации инвестиционных проектов, представители высокопоставленных международных финансовых институтов, дипломатические и консульские представители, аккредитованные в Республике Таджикистан, представители стран-партнеров в Таджикистане, иностранные и отечественные инвесторы и предприниматели, в целом более 2000 участников из 21-й страны.

Ежегодные встречи Эмомали Рахмона с предпринимателями и инвесторами проводятся уже четыре года подряд.