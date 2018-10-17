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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии стал лауреатом международной премии имени Н.К.Рериха

CA-NEWS (MNG) - Ежегодно лауреаты премии имени Николая Рериха объявляются международным фондом “Рериховское наследие”. Николай Констатинович Рерих был известным живописцем, писателем, археологом, философом, внесшим значительный вклад в мировую культуру, сообщает Montsame.

Лауреатом этой премии 2018 года стал Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и это первый случай, когда за прошедшие 16 лет премию им. Николая Рериха получает глава государства.

Премия имени Николая Рериха Президенту Х.Баттулге присуждается за:

поддержку и финансирование обширного археологического исследования в местности Гол мод II в сомоне Ундур-Улаан аймака Архангай, где были обнаружены захоронения хуннской знати, датируемые около 110 г. до н.э.

- строительство конной статуи Чингис хаана вместе с туристическим комплексом «Монголия XIII века».

-запуск проекта «Майдар» ( будда будущего - Майтрея), в рамках которого идёт работа по изготовлению литой статуи Будды Майтреи высотой 54 метра по образцу скульптуры, созданной Ундур-гэгэном Занабазаром, и строительству ступы высотой 108 метров.

Церемония награждения состоялась в России 13 октября 2018 года. Награду от имени Президента Монголии получила заместитель руководителя администрации президента Г.Байгалмаа.

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