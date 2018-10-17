Депутат и его сын подозреваются в даче взятки чиновнику из Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Депутат маслихата Алматинской области и его сын подозреваются в даче взятки руководителю областного управления сельского хозяйства в размере 5,5 млн тенге ($15 тыс.).

По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции, в городе Талдыкорган 10 октября сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области задержали руководителя областного управления сельского хозяйства. Он подозревается в получении взятки в сумме 5,5 млн тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное подписание акта выполненных работ по договору. Следствием установлено, что взяткодателями являются депутат областного маслихата и его сын.

В тот же день руководитель управления задержан и водворен в изолятор временного содержания. Также по подозрению в даче взятки задержан и водворен в ИВС сын депутата. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья депутат областного маслихата не задерживался, отметили в ведомстве.

Проводится досудебное расследование.

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