РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Депутат и его сын подозреваются в даче взятки чиновнику из Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Депутат маслихата Алматинской области и его сын подозреваются в даче взятки руководителю областного управления сельского хозяйства в размере 5,5 млн тенге ($15 тыс.).

По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции, в городе Талдыкорган 10 октября сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области задержали руководителя областного управления сельского хозяйства. Он подозревается в получении взятки в сумме 5,5 млн тенге от руководителя подрядной организации за беспрепятственное подписание акта выполненных работ по договору. Следствием установлено, что взяткодателями являются депутат областного маслихата и его сын.

В тот же день руководитель управления задержан и водворен в изолятор временного содержания. Также по подозрению в даче взятки задержан и водворен в ИВС сын депутата. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья депутат областного маслихата не задерживался, отметили в ведомстве.

Проводится досудебное расследование.

/p>

print
  • Самолет президента Туркменистана совершил тайный вылет в Германию
  • Новый вид ценных бумаг вводят в обращение в России
  • В Монголии открылась новая лаборатория по определению качества драгоценных металлов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×