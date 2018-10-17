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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США ввели санкции против компаний и банков Ирана

CA-NEWS (CA) - Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Министерства финансов США, ввело санкции в отношении в отношении 20 компаний и банков из Ирана. Ограничительные меры введены за поддержку квазивоенной организации «Басидж», подотчетной Корпусу стражей исламской революции (КСИР), сообщили в пресс-службе этого органа исполнительной власти США.

В перечень вошли частный иранский банк Mellat и крупная инвестиционная компания Mehr Eghtesad.

«Эта обширная сеть (компаний) предоставляет финансовую инфраструктуру силам «Басидж» для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых затем отправляют воевать в инициированных КСИР конфликтах в регионе», - говорится в сообщении.

Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы фигурантов в США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из международного соглашения по атомной программе Тегерана. Трамп обосновал свое решение тем, что Иран, по его словам, продолжает попытки разработать ядерное оружие. Он также обвинил Исламскую Республику в поддержке терроризма.

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