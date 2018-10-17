В Самарканде мужчину убило сорванной со здания хокимията крышей

CA-NEWS (UZ) - Трагический случай произошел 15 октября в Каттакурганском районе Самаркандской области. Из-за сильного порыва ветра кровля сорвалась со здания местного хокимията (администрации района) и упала на людей. Об этом сообщает Zarnews.uz.

В результате происшествия погиб житель махалли “Тарнов” Каттакурганского района Мардон Кодиров, 1958 года рождения. Кроме того, житель махалли “Бургансой” Шахобиддин Файзиев, 1988 года рождения, получил множественные телесные повреждения и в настоящее время госпитализирован.

На место происшествия прибыли представители МЧС, МВД, пожарных служб. Идут восстановительные работы, передает Uznews.uz.