Россия и Узбекистан пришли к соглашению о создании торговой комиссии

CA-NEWS (UZ) - Высокая степень развития отношений между Россией и Узбекистаном привела к соглашению о создании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая перед журналистами в Москве, 16 октября сообщает ТАСС.

Ушаков также сообщил, что вновь созданную комиссию возглавят председатели правительств двух государств.

В своем заявлении помощник президента РФ особо отметил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам года может достигнуть объема в $5 миллиардов.

Ранее министерство внешней торговли Узбекистана привело данные, согласно которым по итогам полугодия товарооборот с Россией составил $2,83 миллиардов, с Китаем — $2,88 миллиардов.