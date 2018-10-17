Россия и Узбекистан пришли к соглашению о создании торговой комиссии
- Узбекистан, экономика
- 15:11, 17 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Высокая степень развития отношений между Россией и Узбекистаном привела к соглашению о создании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая перед журналистами в Москве, 16 октября сообщает ТАСС.
Ушаков также сообщил, что вновь созданную комиссию возглавят председатели правительств двух государств.
В своем заявлении помощник президента РФ особо отметил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам года может достигнуть объема в $5 миллиардов.
Ранее министерство внешней торговли Узбекистана привело данные, согласно которым по итогам полугодия товарооборот с Россией составил $2,83 миллиардов, с Китаем — $2,88 миллиардов.
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