Глава МИД Монголии принял участие в заседании клуба «Валдай» в Сочи

CA-NEWS (MNG) - В российском городе Сочи проходит 15-е заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», главной темой которого является «Россия: программа на XXI век». На данном заседании выступил с докладом министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, сообщает Montsame.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» оказывает содействие открытому диалогу экспертов, политиков, общественных деятелей и журналистов, проводит непредвзятое обсуждение актуальных мировых проблем в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других областях, дает прогнозирование ключевых тенденций и процессов в мироустройстве XXI века.

Более 150 гостей, включая общественно-политических деятелей министров, дипломатов и международных экспертов из более 30 стран, обсудят вопросы внешней, экономической и культурной политики страны в контексте непростой текущей международной ситуации.

На полях заседания министр Цогтбаатар дал интервью российским и другим иностранным СМИ, где подробно представил внешнюю политику Монголии.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.