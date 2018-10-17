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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Изменение климата может привести к росту цен, - исследование

CA-NEWS (CA) - Изменение климата создаст проблемы для любителей пива в ближайшие десятилетия, поскольку снизит урожайность ячменя - основной зерновой культуры для производства самого популярного алкогольного напитка в мире, Как сообщает Reuters, об этом свидетельствует исследование, опубликованное в понедельник.

По данным ученых, экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара и засуха, будут происходить каждые два-три года во второй половине столетия, если температура воздуха продолжит расти нынешними темпами.

Средняя урожайность ячменя в мире в периоды природных катаклизмов, как ожидается, сократится на 3-17 процентов в зависимости от условий, говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Plants.

Это вызовет дефицит пива и повысит цены на него. Больше всего от нехватки пива пострадает Китай, а также США, Германия и Россия.

Самый большой рост цен будет наблюдаться в Ирландии, Италии, Канаде и Польше. В периоды экстремальных погодных явлений стоимость пол-литровой бутылки в Ирландии будет подниматься с $2,50 до $5,00.

Профессор Университета Восточной Англии Дабо Гуань, который занимается изучением экономики климатических изменений, отмечает, что эти проблемы меркнут по сравнению с другими вопросами, связанными с изменением климата, среди которых продовольственная безопасность, ущерб от ураганов и дефицит питьевой воды.

Но угроза для напитка, который люди пьют на протяжении тысячелетий, свидетельствует о том, что даже потребители в развитых странах не смогут избежать последствий изменений на нашей планете.

«Изменение климата затронет всех нас, не только людей, живущих в Индии или странах Африки», - говорит Гуань.

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