Расходы госбюджета Казахстана на год составляют $26,3 млрд

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана одобрили проект поправок в закон «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

Согласно законопроекту, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2018 год сохранен на прежнем уровне и составит 5 трлн 718,2 млрд тенге ($15,6 млрд). Поступления трансфертов на 2018 год предусматриваются в общей сумме 2 трлн 933,5 млрд тенге ($7,99 млрд) с увеличением на 15,1 млрд тенге.

Расходы республиканского бюджета на 2018 год предусматриваются в сумме 9 трлн 655,6 млрд тенге ($26,3 млрд) с увеличением по сравнению с уточненным бюджетом на 12,6 млрд тенге. В ряду основных направлений расходов уточненного республиканского бюджета: реализация поручений президента по изменению административных статусов и развитию городов Шымкент и Туркестан; развитие потенциала агропромышленного комплекса, бизнеса, реализация концессионного проекта по созданию и эксплуатации автомобильного пункта пропуска «Нур Жолы» на участке автомобильной дороги «Алматы-Хоргос» международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», проектов в автодорожной отрасли. Предусматриваются также средства для строительства объектов образования, инженерной инфраструктуры, жилья, газификации, обеспечению питьевой водой на селе.

Как отметил спикер мажилиса Нурлана Нигматулина, 30 млрд тенге ($81,7 млн) будет выделено на развитие Туркестанской области и города республиканского значения Шымкента; на поддержку предпринимательства по программе «Дорожная карта бизнеса» направляется 5,6 млрд тенге ($15,5 млн); на развитие агропромышленного комплекса страны – 19 млрд тенге ($51,8 млн); на обеспечение населения качественным и доступным жильем – 15 млрд тенге ($40,9 млн).