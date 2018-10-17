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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Иране заявили о ликвидации организатора теракта на военном параде в Ахвазе

CA-NEWS (CA) - Департамент по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что организатор теракта в иранском Ахвазе ликвидирован в Ираке, передает агентство Mehr.

Эмир террористической группировки «Исламское государство» по имени Абу Дхоха был убит во вторник утром наряду с четырьмя другими террористами в ходе операции, проведенной иракскими силовиками в провинции Дияла, граничащей с Ираном. В КСИР рассказали, что помимо Дхохи были уничтожены еще четверо боевиков.

В начале октября сообщалось, что Иран нанес ракетный удар в восточной Сирии, где по данным Тегерана находились организаторы теракта в Ахвазе.

22 сентября в этом городе проходил военный парад, приуроченный к годовщине ирано-иракской войны. Четверо мужчин начали стрелять по участникам парада и зрителям, сообщалось, что двое из них пытались пробиться к трибуне, где находились высокопоставленные военные. Жертвами теракта стали 29 человек, еще 60 получили ранения. Двое нападавших были убиты на месте, еще двоих задержали иранские правоохранители. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

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