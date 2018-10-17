РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МВД РФ: обстановка у границ России и Таджикистана требует особого внимания

CA-NEWS (TJ) - Нестабильная обстановка вблизи границ РФ и Таджикистана требует от правоохранителей двух стран особой бдительности из-за боевиков, возвращающихся с боевых заданий, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на совместной коллегии МВД двух стран в Душанбе, передает «Sputnik-Таджикистан».

«Безвизовый режим между двумя государствами требует особого внимания правоохранительных органов. Нестабильная обстановка вблизи границ наших стран, проникновение боевиков, возвращающихся с боевых действий, заставляют нас быть особо бдительными», - заявил Колокольцев.

Ранее в аппарате правительства РФ заявили, что важными измерениями двустороннего взаимодействия между РФ и Таджикистаном являются оборонное, военно-техническое и антинаркотическое сотрудничество.

Этим аспектам уделяется приоритетное внимание с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана и наличия у Таджикистана наиболее протяженной границы с этим государством – свыше 1,3 тысячи километров.

print
  • Бодибилдеры померились бицепсами в Астане
  • Казахстан не пустил на свою территорию 165 тонн продуктов из Кыргызстана, России и Узбекистана
  • Назарбаев посетил ряд объектов Актюбинской области
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×