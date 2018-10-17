МВД РФ: обстановка у границ России и Таджикистана требует особого внимания

CA-NEWS (TJ) - Нестабильная обстановка вблизи границ РФ и Таджикистана требует от правоохранителей двух стран особой бдительности из-за боевиков, возвращающихся с боевых заданий, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на совместной коллегии МВД двух стран в Душанбе, передает «Sputnik-Таджикистан».

«Безвизовый режим между двумя государствами требует особого внимания правоохранительных органов. Нестабильная обстановка вблизи границ наших стран, проникновение боевиков, возвращающихся с боевых действий, заставляют нас быть особо бдительными», - заявил Колокольцев.

Ранее в аппарате правительства РФ заявили, что важными измерениями двустороннего взаимодействия между РФ и Таджикистаном являются оборонное, военно-техническое и антинаркотическое сотрудничество.

Этим аспектам уделяется приоритетное внимание с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана и наличия у Таджикистана наиболее протяженной границы с этим государством – свыше 1,3 тысячи километров.