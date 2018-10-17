В Таджикистане двоюродный брат убитого генерала-оппозиционера Назарзоды умер в тюрьме

CA-NEWS (TJ) - Рустам Ашурали, двоюродный брат генерала Абдухалима Назарзода, известного как Ходжи Халим, умер в тюрьме «Кирпичний» в возрасте 48 лет. Его 16 октября похоронили на кладбище на Каратегинской улице города Душанбе. Рустам Ашурали был осужден в 2015 году, после подавления вооруженного восстания сторонников Ходжи Халима. Рустам Ашурали уже третий из близких к погибшему генералу людей, которые умирают в тюрьме, сообщает сайт «Ахбор».

Рустам Ашурали, 1970 г.р., был из числа десятков родственников и близких Ходжи Халима, которые были арестованы осенью 2015 года, после подавления вооруженного восстания под его руководством. Стало известно, что Рустам до ареста был жестянщиком и жил за счет ремонта автомашин.

По некоторым данным, после поражения восстания 2015 года от 60 до 70 уроженцев Каратегинской улицы были арестованы по обвинению в причастности к заговору против правительства. В том числе Бахтиёр – сын Ходжи Халима осужден на 18 лет, а брат генерала Джамолиддин – на 10 лет. Во время операции против группы Ходжи Халима в сентябре 2015 года погиб не только сам генерал, но и трое его братьев, которых возили в Рамитское ущелье – последнее убежище генерала – якобы на переговоры с ним.

Рустам Ашурали уже третий из числа арестованных приближенных Ходжи Халима, которые умирают в тюрьме. Ранее сообщалось о смерти Сангинмурода, одного из водителей бывшего министра обороны Таджикистана, осужденного за причастность к восстанию 2015 года.

В начале марта 2017 года в СИЗО города Душанбе умер Каноат Мукаммилов, брат другого водителя Ходжи Халима – Мирзо Мукаммилова. Их, двух братьев задержали в Казане и передали властям Таджикистана. Из семьи Мукаммиловых после событий 2015 года арестовали 5 братьев: Каноат, Мирзо, Садриддин, Наджмиддин и Муборак. Их обвинили в том, что скрывали двух пистолетов, принадлежаших бывшему замминистру.

Абдухалим Назарзода, 1964 г.р., в 1992 году был одним из командиров оппозиционных сил. После победы Народного Фронта в первом году гражданской войны, Назарзода уехал в Казахстан, где занимался коммерцией. Вернувшись на родину в 1997 году, уже после подписания Мирного соглашения Ходжи Халим был назначен командиром 25-го батальона, созданного из числа бойцов Объединенной таджикской оппозиции в основном для охраны членов Комиссии национального примирения.

После окончания работы Комиссии и роспуска 25-го батальона Назарзода продолжал работать в министерстве обороны, где дорос до поста замминистра в 2014 году и получил звание генерал-майора.

Ночью 4 сентября 2015 года Ходжи Халим вместе с группой сторонников подняли мятеж. После одного боестолкновения на повороте к аэропорту города Душанбе и попытки нападения на ОВД города Вахдата сторонники Ходжи Халима отступили в Рамитское ущелье, бывшее одним из оплотов оппозиции в годы гражданской войны. Операции против группировки уже бывшего замминистра обороны продолжилась до 16 сентября и закончилась гибелью генерала, а также троих его братьев.

После подавления мятежа власти обвинили оппозиционную Партию исламского возрождения (ПИВТ) в руководстве восставшей группировкой, запретили деятельность ПИВТ и внесли ее имя в оба черных списков экстремистских и террористических групп. Лидеры ПИВТ отрицают свою причастьность к мятеже Ходжи Халима и считают, что это событие стало лишь предлогом для запрета деятельности самой крупной оппозиционной партии в стране.