Более 30 участков в Алматы будут возвращены в государственный фонд

CA-NEWS (KZ) - Акимат и прокуратура Алматы 17 октября обсудили вопросы эффективного использования земельного фонда города.

По словам акима мегополиса Бауыржана Байбека, на сегодня выявлено 2,4 тыс. неиспользуемых земельных участков, из которых 27% были вовлечены в оборот, 47% направлены в Департамент государственных доходов для применения 10-кратной ставки налогообложения, 3 участка были добровольно переданы собственниками в пользу государства.

Глава города также добавил, что прокуратура начала ревизию предоставленных в аренду земель, по которым истек срок временного землепользования. На данный момент выявлены 34 подобных участков, которые продолжают использоваться без арендной платы. Данные земли будут возвращены в государственный фонд.

В ходе заседания коллегии прокурор Берик Жуйриктаев сообщил, что за последние два года с целью развития инфраструктуры Алматы было изъято свыше 300 земельных участков, необходимых для строительства транспортных развязок и автомобильных дорог. В результате проведенной проверки выявлены факты подделки документов, а также необъективно завышенной оценки стоимости. Ущерб государству от таких незаконных действий составил порядка 2,5 млрд тенге, из них мерами прокуратуры уже предотвращен ущерб на 1,5 млрд тенге.

«На сегодня эта сфера привлекательна для различного рода махинаций. Каждый собственник объекта пытается всеми путями увеличить сумму компенсации. Самым распространенным способом является подделка документов и завышенная оценка. Преступники подделывают все подряд: решения местных исполнительных органов, техпаспорта и акты ввода объектов в эксплуатацию. В целом мы уже выявили 14 фактов подделки документов, ущерб от которых составляет порядка 2 млрд тенге. По ним возбуждены уголовные дела, принимаются меры по возмещению ущерба», - рассказал он.

По его словам, сегодня прокуратурой продолжается работа по сравнительному анализу заключений оценщиков и выявление фактов необъективного подхода. По результатам перепроверки документов будет инициирован пересмотр дел в судебном порядке. На сегодня в судебном порядке удалось снизить первичную оценку по 5 объектам на 500 млн тенге. На рассмотрении находятся еще 12 протестов, по которым ожидается снижение еще на 300 млн тенге.

По данным городской прокуратуры, имеются и факты нарушений, касающиеся земель с истекшим сроком аренды. За последние 10 лет во временное пользование было предоставлено порядка 18 тыс. участков общей площадью 3,7 тыс. гектаров, включая перешедшие земли из области. Люди продолжают пользоваться землей, несмотря на истечение сроков аренды и не обращаясь за продлением, боясь отказа. В итоге в бюджет не поступают значительные средства в виде арендной платы.