В Астане зарегистрирован случай менингококковой инфекции

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о регистрации случаев менингококковой инфекцией.

По данным пресс-службы ведомства, с начала 2018 года в республике зарегистрировано 85 подтвержденных случаев менингококковой инфекции, из них выписано 69 человек, с летальным исходом - 15 случаев, получает лечение – 1. В настоящее время в республике регистрируются единичные спорадические случаи заболевания менингококковой инфекцией.

16 октября в городе Астана зарегистрирован 1 случай менингококковой инфекции. Больной получает лечение в инфекционном стационаре, состояние стабильное. Проводится лабораторное обследование и медицинское наблюдение за контактными. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В Минздраве отмечают, что при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) необходимо обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям. Необходимо ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, соблюдать личную гигиену.

Также надо часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку в организованных коллективах. Важно провести санацию очагов с хронической инфекцией, в детском возрасте это чаще касается ЛОР-органов, поэтому визиты к детскому оториноларингологу должны быть регулярными и, по возможности, профилактическими.

Необходимо употребление только кипяченной или бутилированной воды. Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса и т.д., говорится в сообщении.