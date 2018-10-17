Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 29 человек

CA-NEWS (CA) - Почти неделю спустя после того, как разрушительный ураган «Майкл» опустошил регион Панхендл на северо-западе Флориды, мэр города Мексико-Бич Эл Кэти сообщил о двух погибших людях, найденных спасателями, сообщает Reuters.

По словам Кэти, погибшие – мужчина и женщина, которые жили в разных домах и вовремя не эвакуировались. Он не уточнил имен погибших.

Таким образом, общее количество жертв «Майкла» выросло по крайней мере до 29 человек. Сотни людей продолжают считаться пропавшими без вести.

Агентство подсчитало, что в штате Флорида ураган привел к гибели 20 человек, еще пятеро погибли в Вирджинии, трое–в Северной Каролине и один в Джорджии.

Мэтью Марчетти, сооснователь волонтерской организации CrowdSource Rescue из Хьюстона, ожидает, что количество погибших может возрасти по мере разбора завалов и очистки дорог. Сейчас волонтеры ведут поиск больше чем 1135 людей во Флориде, которые считаются пропавшими без вести.

Сенатор Билл Нельсон, представляющий Флориду в верхней палате Конгресса США, побывал в Панама-Сити и заявил, что у него было ощущение, что «на город обрушилась бомба». Сенатор опубликовал фотографии с места событий в своем Твиттере.

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восточное побережье США в прошлую среду, 10 октября. Сила ветра достигала 250 км/ч, ураган ослабел до уровня тропического шторма по мере продвижения вглубь континента.