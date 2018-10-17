Монгольские инженеры начали производство электрических автобусов стоимостью $195 тысяч, которые за рубежом приобретают за $400 тысяч

CA-NEWS (MNG) - В рамках постановления правительства Монголии №122 от 22 мая 2018 года инженеры и специалисты министерства дорог и развития транспорта и Национального промышленного совета произвели электрические автобусы марки “Мон-30”, сообщает Монголия Сейчас. По словам премьер-министра страны такой автобус приобретают за рубежом за $400 тысяч, а стоимость монгольского автобуса – $195 тысяч.

Премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух, представители министерства дорог и развития транспорта, Национального промышленного совета и компании “Монгол машин байгууламж” приняли участие в церемонии приёма электробусов.

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Глава Кабинета министров выразил благодарность инженерам и техническим специалистам, которые произвели у себя на родине экологические, отвечающие требованиям и пожеланиям пассажиров, не дорогостоящие автобусы.

“Сегодняшнее мероприятие я понимаю, как закладывание начала производства автобусов, которые будут использованы не только в Улан-Баторе, но и в междугороднем пассажирском транспорте, а также и в центрах аймаков. Эту работу должны поддержать все министерства, госслужащие, государственные и муниципальные учреждения. Монгольские инженеры показали, что монголы могут производить автобусы не хуже инженеров высокоразвитых стран. Даже нашим гражданам будет приятно ездить на автобусах отечественного производства. Такой автобус приобретают за рубежом за 400 тыс. долларов, а стоимость монгольского автобуса – 195 тыс. долларов. Таможенные сборы и НДС оплачиваются. Поэтому разница между этими двумя расценками очень большая. Это и есть патриотизм”, — отметил премьер-министр У.Хурэлсух.

По словам директора компании-производителя Жаргалсайхана запуск серийного производства таких автобусов позволит развиваться малому и среднему предпринимательству и создать более 2000 рабочих мест. В перспективе планируется производство такси и грузовых автомашин.

Электробус “Мон-30” заряжается в течение 2-3 часов на преодоление пути в 180-200 км. Таким образом, монгольские инженеры готовы запустить серийное производство электрических автобусов.