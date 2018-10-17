Назарбаев встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 17 октября встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как сообщает пресс-служба Акорды, после официальной церемонии встречи главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений в узком и расширенном составах.

Президент Казахстана поблагодарил коллегу за теплый прием и подчеркнул, что подходы и принципы двух стран в рассмотрении региональных и международных проблем носят сходный характер.

«Финляндия и Казахстан – это государства, которые пользуются доверием. Примером тому служит недавно состоявшаяся в вашей стране важная встреча президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. В Казахстане тоже проходят подобные мероприятия, в том числе по урегулированию сирийского конфликта. У нас обсуждаются различные темы. Все это потому, что мы представляем собой государства, которые со всеми поддерживают ровные отношения. У наших стран нет конфликтов с соседями», - констатировал Н.Назарбаев.

По его словам, Суоми является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Северной Европе, на Казахстан приходится 90% товарооборота Финляндии с Центральной Азией.

«Оба наших государства располагают значительным потенциалом для дальнейшего углубления взаимодействия, поэтому необходимо ускорить деятельность рабочих групп в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования, созданных в рамках заседания межправительственной комиссии, и приступить к обсуждению конкретных проектов», - сказал президент.

Он остановился на итогах встречи с представителями деловых кругов Финляндии и отметил важность документов, подписанных в ходе прошедшего бизнес-форума.

«Мы договорились о запуске совершенно новых проектов, осуществление которых позволит укрепить наше сотрудничество. Предлагаю поручить нашим правительствам взять на контроль реализацию достигнутых договоренностей», - заявил глава республики.

В свою очередь президент Финляндии поприветствовал Н.Назарбаева, и отметил, что последняя их двусторонняя встреча прошла во время проведенной в Астане международной выставки «ЭКСПО-2017».

«С тех пор наши двусторонние торгово-экономические отношения продвинулись еще дальше. Надеюсь, что ваш визит будет способствовать их дальнейшему углублению. Мне всегда очень интересны ваши взгляды на происходящие в мире события. Сегодня очень нужны умные мнения и глубокие оценки», - сказал С.Ниинистё.

В завершение встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, «зеленых» финансов, энергетики, науки и образования, культурно-гуманитарных контактов.