В Андижане женщина до смерти избила своего 5-летнего ребенка
- Узбекистан, происшествия
- 16:00, 17 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Андижане женщина до смерти забила своего 5-летнего ребенка, инцидент произошел в Избасканском районе Андижанской области.
Как сообщается на сайте МВД Узбекистана, 16 октября женщина "в воспитательных целях" избила своего 5-летнего сына поленом.
Ребенка доставили в больницу, но несмотря на медицинское вмешательство мальчик скончался от полученных побоев.
Женщина задержана, ведутся следственные мероприятия.
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