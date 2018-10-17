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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане женщина до смерти избила своего 5-летнего ребенка

CA-NEWS (UZ) - В Андижане женщина до смерти забила своего 5-летнего ребенка, инцидент произошел в Избасканском районе Андижанской области.

Как сообщается на сайте МВД Узбекистана, 16 октября женщина "в воспитательных целях" избила своего 5-летнего сына поленом.

Ребенка доставили в больницу, но несмотря на медицинское вмешательство мальчик скончался от полученных побоев.

Женщина задержана, ведутся следственные мероприятия.

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