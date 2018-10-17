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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан принял участие в 13-й генеральной конференции ИСЕСКО в Марокко

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан принял участие в 13-й сессии генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), передает Авеста.

Данное мероприятие, названное «Священный кудс», прошло в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате, Королевство Марокко. В конференции принял участие поосл Таджикистана в Марокко Хусрав Нозири.

По предложению Генерального директора ИСЕСКО д-ра Абдельазиза аль-Тувейджри на Генеральной конференции были обсуждены и приняты проект Трехлетней программы действий на 2019-2021 годы и проект Стратегической среднесрочной программы на 2019-2027 годы.

Как поясняет департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана, в этих документах определены дальнейшие шаги организации на ближайшую перспективу.

Представитель РТ в своем выступлении, отметив продуктивный опыт сотрудничества нашей страны с ИСЕСКО, подчеркнул заинтересованность нашей страны в дальнейшем укреплении взаимодействия с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры в рамках ее целей и программ.

Стоит отметить, что в этом году исполняется ровно 25 лет со времени присоединения Таджикистана к ИСЕСКО.

В Рабате было принято решение, что очередная 14-я сессия генеральной конференции ИСЕСКО состоится в Куала-Лумпуре, Малайзия во второй половине 2021 года.

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