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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве задержали вице-премьера Крыма

CA-NEWS (CA) - В Москве задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Об этом сказали РБК два источника, близких к руководству региона и собеседник в региональном управлении МВД.

Источник РБК в руководстве Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог, рассказал РБК источник в МВД.

Официально задержание Нахлупина силовики и власти Крыма пока не комментируют.

Кроме того утром в среду, 17 октября, прошли выемки в комитете конкурентной политики Крыма, и в службе Автомобильных дорог Крыма, рассказал РБК источник в республиканском МВД.

Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в Службе автодорог Крыма. «Все оцеплено ОМОНом», — сказал источник. Представитель Службы автодорог Крыма не ответила на звонки РБК. Федеральный чиновник сказал РБК, выемки прошли и в «Крымэнерго».

В пресс-службе УФСБ по Крыму на вопрос РБК о проведении обысков в ряде ведомств региона, а также о задержании Нахлупина сообщили, что не комментируют информацию.

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