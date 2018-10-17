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  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США и Узбекистан проводят Центрально-Азиатский торговый форум в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Более 1000 делегатов из 27 стран мира, включая представителей государственного и частного секторов Центральной Азии, Европы и Соединенных Штатов Америки прибыли в Ташкент для участия в Восьмом Центрально-Азиатском торговом форуме (CATF), организованном во Дворце Творчества Молодежи. Данный бизнес-форум впервые проходит в Узбекистане, отметили в посольстве США в Ташкенте.

Форум является платформой для развития региональной торговли и диалоговой площадкой для предпринимателей по поиску потенциальных партнеров. Тема форума «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций» отражает рост открытости Центральной Азии для региональной и международной торговли, что особенно созвучно с проводимыми в Республике Узбекистан комплексом социально-экономических реформ, направленных на ускорение темпов экономического роста, создания привлекательного инвестиционного и бизнес климата и развития туризма.

Алан Мельтцер, Временный поверенный в делах Посольства США в Узбекистане отметил значимость Центрально-Азиатского торгового форума: «В условиях все более сложного и взаимосвязанного мира мы сталкиваемся с новыми вызовами, требующими динамичные решения. Эти вызовы открывают новые возможности. Сейчас больше, чем когда-либо, нам нужны такие мероприятия, как этот форум, которые создают возможности для налаживания делового сотрудничества, обмена идеями и предоставления доступа к новым рынкам».

На торговой выставке представлены более 100 предприятий из различных секторов по всему региону, включая транспорт, туризм, информационные технологии, оборудование, производство и переработку плодоовощной продукции и другие.

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