Для снижения заторов пункт пропуска на казахстанско-узбекистанской границе будет реконструирован

CA-NEWS (KZ) - Пункт пропуска на казахстанско-узбекистанской границе будет реконструирован.

Как сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, в последние два года отмечается активность внешней торговли Узбекистана и сопредельных государств. Увеличение грузопотока наблюдается из Европы и Китая в Таджикистан, Афганистан, Иран и Пакистан, что привело к увеличению интенсивности перемещения грузов через казахстанско-узбекскую границу.

С января 2017 года по сентябрь 2018 года наблюдается рост перемещаемого грузового транспорта более чем в 3,5 раза. Так, если в январе 2017 года через границу в обоих направлениях перемещено 5,8 тыс. грузового транспорта, то в сентябре 2018 года перемещено 21,7 тыс. грузового транспорта.

Отмечается, что имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока грузового транспорта через существующие пункты пропуска, что влечет к образованию заторов.

Основная нагрузка наблюдается в пункте пропуска «Б.Конысбаева», ежедневно в направлении выезда пропускается до 150 грузового транспорта при проектной пропускной мощности в 75 грузового транспорта. Несмотря на принимаемые меры, на 16 октября в очереди на выезде простаивают 170 грузовиков.

По данным КГД, ведомство предпринимает меры для снижения скопления на границе с Узбекистаном, такие как:

- разъяснительная работа с перевозчиками по равномерному распределению транспортных потоков между пунктами пропуска;

- пересмотрена технология ускоренного перемещения через границу;

- для разрешения сложившейся ситуации в октябре состоится встреча руководителей таможенных служб двух стран;

- с таможенными органами Узбекистана осуществляется ежедневный обмен оперативной информации о заторах перед пунктами пропуска и согласовываются меры по ускоренному пропуску;

- в конце года планируется начать реконструкцию и техническое дооснащение пункта пропуска «Б.Конысбаева» и увеличить пропускную способность до 1 тыс. грузового транспорта в сутки.