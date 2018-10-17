Главы МВД Таджикистана и России утвердили план работы на 2019 год

CA-NEWS (TJ) - Заседание объединенной коллегии министерств иностранных дел Таджикистана и России с участием глав МВД двух стран Рамазаона Рахимзода и Владимира Колокольцева состоялось 16 октября в городе Душанбе, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

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На заседании были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества между МВД Таджикистана и России в области розыска преступников, скрывающихся от следствия и суда, а также были рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия между министерствами внутренних дел Таджикистана и России в миграционной сфере.

В ходе заседания выступили с докладами по теме реализации задач в области розыска лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений начальник Управления уголовного розыска МВД РТ Шохрух Саидзода и начальник Главного управления уголовного розыска МВД РТ Виктор Голованов.

В ходе заседания объединённой коллегии, была дана информация о проекте плана работы министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан на 2019 год, а также о перспективах совместного сотрудничества.

В продолжение мероприятий министрами двух стран был утвержден план работы МВД двух стран на 2019 год, а а также в рамках Объединённой коллегии Министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан были приняты соответствующие решения.

Задачей объединенной коллегии министерств внутренних дел Таджикистана и России является углубление и расширение сотрудничества в борьбе с преступностью и защиты общественного порядка, принятие и осуществление мер в борьбе с преступностью на территории двух государств.