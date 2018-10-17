РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главы МВД Таджикистана и России утвердили план работы на 2019 год

CA-NEWS (TJ) - Заседание объединенной коллегии министерств иностранных дел Таджикистана и России с участием глав МВД двух стран Рамазаона Рахимзода и Владимира Колокольцева состоялось 16 октября в городе Душанбе, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

На заседании были рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества между МВД Таджикистана и России в области розыска преступников, скрывающихся от следствия и суда, а также были рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия между министерствами внутренних дел Таджикистана и России в миграционной сфере.

В ходе заседания выступили с докладами по теме реализации задач в области розыска лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений начальник Управления уголовного розыска МВД РТ Шохрух Саидзода и начальник Главного управления уголовного розыска МВД РТ Виктор Голованов.

В ходе заседания объединённой коллегии, была дана информация о проекте плана работы министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан на 2019 год, а также о перспективах совместного сотрудничества.

В продолжение мероприятий министрами двух стран был утвержден план работы МВД двух стран на 2019 год, а а также в рамках Объединённой коллегии Министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Таджикистан были приняты соответствующие решения.

Задачей объединенной коллегии министерств внутренних дел Таджикистана и России является углубление и расширение сотрудничества в борьбе с преступностью и защиты общественного порядка, принятие и осуществление мер в борьбе с преступностью на территории двух государств.

print
  • Укрепление таджикско-туркменских культурных связей обсудили в Душанбе
  • Казахстан не пустил на свою территорию 165 тонн продуктов из Кыргызстана, России и Узбекистана
  • Юлдуз Усманова дала бесплатный концерт на хлопковом поле
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×